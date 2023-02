Conselho de Disciplina anula multa ao Tondela após erro da GNR

Um erro da GNR levou a que o Tondela fosse punido pelo Conselho de Disciplina da Federação com uma multa de 250 euros, mas a sanção foi entretanto anulada, depois de o lapso ter sido detetado.No relatório de policiamento da GNR foi descrito que no final do jogo do Tondela com a Ac. Viseu, da 2.ª Liga, realizado 17 de fevereiro, a claque da formação beirã teria cantado 'filhos da p..., filhos da p...", mas o CD informa agora que houve "um erro na informação prestada pelas forças responsáveis pelo policiamento desportivo".Ou seja, a GNR fez chegar uma nova informação, dando conta que "por lapso na fita do tempo, às 19h53 foi referido que o cântico ofensivo foi proferido pela claque do Tondela, quando na verdade foi pela claque do A. Viseu".O CD da Federação anulou, assim, a multa aplicada ao Tondela.