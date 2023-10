Continuidade dá frutos ao Tondela

A vitória diante do V. Guimarães parece ter sido mesmo o ponto de viragem na temporada do Tondela. O mau arranque, incluindo duas derrotas com P. Ferreira e Belenenses, não afetaram a aposta da direção auriverde em Tozé Marreco, que está agora a consolidar um grupo com 19 caras novas relativamente a 2022/23. Eliminar os minhotos da Allianz Cup trouxe uma nova aura aos beirões que, desde aí, não voltaram a perder para o campeonato e são o segundo emblema mais concretizador desde a 5ª jornada da 2ª Liga. Englobando todas as provas, são até 13 os golos marcados, incluindo uma goleada ao Sp. Pombal, para a Taça de Portugal, por 5-0.

Os tondelenses prosseguem os treinos sem contar com Yaya Sithole, que está ao serviço da África do Sul.





: J.A.