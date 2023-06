​Costinha assina pelo Tondela até ​2025​

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Tondela confirmou, esta sexta-feira, a contratação de Costinha, médio de 30 anos, validando a informação avançada por. O jogador assinou um contrato válido por duas épocas, até 2025.Depois de três épocas e meia ao serviço do Santa Clara, onde sofreu uma grave lesão que o afastou dos relvados durante 16 meses, o experiente médio está de regresso ao continente pela porta da formação auriverde. Com uma vasta experiência na 1.ª Liga, Costinha será um trunfo importante para a equipa às ordens de Tozé Marreco.Além dos açorianos, o jogador, natural de Coimbra, já passou pelo Chaves, V. Setúbal, Lusitano Vildemoinhos, Tocha e Sertanense. No estrangeiro, jogou época e meia na Dinamarca, pelo Fredericia.