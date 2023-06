Costinha e a mudança para Tondela: «É um casamento perfeito»

Oficializada esta sexta-feira como reforço do Tondela, Costinha agradeceu a confiança depositada em si por parte da formação auriverde, fator decisivo na sua decisão de aceitar o convite para ingressar nos beirões."Quero agradecer o esforço de toda a estrutura do Tondela e o interesse demonstrado em ter-me cá. Foi sem dúvida muito importante sentir esse carinho para ter aceite o convite. O Tondela é um clube com um ADN muito próprio e também é algo com o qual me identifico. Um povo muito aguerrido, uma equipa com qualidade, mas também que dá tudo em campo e isso é um pouco a imagem do que são as pessoas da Beira e é algo que eu gosto bastante. É um casamento perfeito", disse o médio, de 30 anos, aos meios do clube.Além disso, Costinha lançou as bases para a nova temporada. "Vi a simbiose que existiu entre adeptos e equipa na temporada passada, o objetivo é seguirmos nesse caminho porque com eles [os nossos adeptos] será sempre mais fácil alcançarmos os nossos objetivos, e nós dentro de campo vamos dar sempre tudo pelo clube e pela região", finalizou.Costinha assinou pelo Tondela até 2025.