Cuba antevê Sp. Covilhã: «Na 2.ª Liga a tabela não quer dizer nada»

Na antecâmara da visita ao terreno do Sp. Covilhã, atual lanterna vermelha da Liga Sabseg, o avançado Cuba, do Tondela, não espera facilidades, porque a 2.ª Liga já demonstrou que todas as equipas podem ganhar a qualquer adversário."Já percebemos que a tabela na 2.ª Liga não quer dizer nada. O 1.º classificado pode estar ganhar todos os jogos e depois ir perder com o último. O que importa é o que as equipas fazem dentro de campo, ao longo do jogo, e durante a semana temos dado tudo", disse o jovem de 19 anos, aos meios do clube, abordando ainda a derrota da ronda anterior, no terreno do Benfica B."O jogo com o Benfica B já passou, já analisámos o que correu mal e treinámos para melhorar esses aspetos. Penso que merecíamos mais nesse jogo, mas o Futebol é mesmo assim e agora estamos concentrados no Sp. Covilhã para conquistar os três pontos", frisou, antes de deixar uma mensagem aos adeptos: "Eles não nos têm falhado. Mesmo em longas deslocações, como aconteceu no Seixal, e voltamos a contar com eles, porque assim somos mais fortes."O Tondela visita o Sp. Covilhã este sábado, pelas 15h30.