Cuba atravessa fase de sonho

Cuba, jovem de apenas 19 anos, está a viver meses de sonho ao serviço do Tondela. O avançado estreou-se a marcar com a camisola da equipa principal na vitória sobre a B SAD, isto depois de em julho ter assinado contrato profissional com os beirões.Aos poucos, Cuba vai ganhando o espaço desejado para perseguir o sonho de vingar.