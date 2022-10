Cuba e o duelo com a UD Oliveirense: «Vai ser um jogo díficil, mas vamos entrar para ganhar»

Depois de eliminar o Santa Clara na Taça de Portugal, o Tondela regressa, na quarta-feira, à 2ª Liga para defrontar a UD Oliveirense. No lançamento da partida, Cuba, avançado de 19 anos, garantiu que a equipa está já focada no próximo jogo."Foi uma vitória boa, contra uma equipa da 1.ª divisão, uma divisão acima de nós. Demos uma boa resposta e demos um passo em frente na Taça de Portugal, que foi ótimo. Ainda assim, o jogo com Santa Clara já passou e agora estamos focados na UD Oliveirense, que vai ser um jogo difícil, como todos na 2ª Liga e em que vamos entrar para ganhar", afirmou o jovem, produto da formação dos beirões.Já com um golo e uma assistência na sua época de estreia no plantel principal, Cuba sublinhou a satisfação por estar a ser útil à equipa, mas prefere colocar o foco no coletivo. "É importante para mim poder contribuir para a equipa, mas o foco está no coletivo e não no individual. Claro que isso é uma motivação extra para continuar a trabalhar sempre no mais alto nível."Sobre o apoio dos adeptos, o avançado foi claro: "Como disse quando marquei, eles são uma ajuda enorme dentro de campo, uma motivação extra para darmos sempre o máximo."O Tondela recebe a UD Oliveirense esta quarta-feira, pelas 20h30.