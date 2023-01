Daniel dos Anjos: «Queremos entrar no ano com o pé direito»

No lançamento do encontro de segunda-feira, frente ao Penafiel, Daniel dos Anjos, avançado e melhor marcador do Tondela, sublinhou o desejo da equipa em começar o ano da melhor forma e terminar o jejum de vitórias."Queremos entrar no ano com o pé direito. Jogamos em casa, queremos dar o nosso melhor, respeitando o penafiel, e ir em busca dos três pontos. No balneário, falamos muitas vezes que apesar de não ganharmos, também não temos perdido. Temos empatado muitos jogos, que não é o que queremos, e queremos começar já a somar os três pontos. O Penafiel tem um bom grupo, de qualidade, mas temos de pensar em ir para cima deles, com o apoio dos adeptos, e conquistar os três pontos", afirmou o brasileiro, aos meios do clube.Sem marcar sem setembro, o avançado pretende acabar com a seca o mais rápido possível. "Tive uma paragem para evitar um problema maior, mas já estou bem. Espero marcar, mas se não marcar que seja uma assistência e com vitória que é o mais importante. Estou com fome de golo e vou dar tudo de mim", finalizou.O Tondela recebe o Penafiel na segunda-feira, pelas 20h15.