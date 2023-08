Daniel dos Anjos e o jogo com o Belenenses: «Temos de limpar a nossa imagem»

Depois da pesada derrota na jornada anterior, em casa do P. Ferreira, o Tondela pretende reagir de forma exemplar e somar, na receção ao Belenenses, esta sexta-feira, a primeira vitória na presente edição da Liga Sabseg. No lançamento da partida, Daniel dos Anjos deu voz à vontade da equipa."Sabemos que no encontro frente ao P. Ferreira não fomos nós. Já falamos e já identificamos os nossos erros. Só pensamos no Belenenses e em dar a volta por cima", começou por dizer o avançado, aos meios do clube, antes de acrescentar: "Todos os jogos na 2.ª Liga são muito competitivos. Temos de mostrar o nosso futebol e o mais importante é limpar a nossa imagem. Os adeptos são fundamentais, eles acompanham-nos sempre, seja fora ou em casa. Queremos ser nós próprios na sexta-feira, impor o nosso futebol e como é obvio levar os três pontos."O Tondela defronta o Belenenses na sexta-feira, pelas 18 horas, em jogo alusivo à 4.ª jornada da Liga Sabseg.