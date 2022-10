Daniel dos Anjos: «Vamos dar o nosso melhor para sair de Mafra com resultado positivo»

Depois de uma suada vitória na Taça de Portugal, frente à Académica, o Tondela regressa ao campeonato para defrontar o Mafra, formação que eliminou no caminho até à histórica presença na final da prova rainha do futebol português na época transata. À espera de dificuldades, o avançado Daniel dos Anjos sublinha que se tratou de um cenário distinto."Já jogamos em Mafra na época passada, mas foi num contexto diferente, para a Taça. Agora é para o campeonato e será um jogo difícil contra uma boa equipa. Vamos dar o nosso melhor, fazer a nossa parte e mostrar o que temos feito todos os jogos para sair com resultado positivo", disse o avançado brasileiro, que destacou a raça e união do grupo no duelo do passado fim de semana."Todos os jogos na Taça de Portugal são difíceis e este não foi diferente. Podíamos ter matado o jogo na 1ª parte, não conseguimos e acabamos por dar vida ao adversário. Numa parte fria do jogo, acabamos por sofrer um golo. Depois, com a expuslão do Tiago Almeida ficou mais difícil, mas mostramos a união do grupo, a raça e crença, lutamos até ao fim e conseguimos o objetivo de passar", frisou.Com nove jogos realizados esta época, Daniel dos Anjos soma seis golos e três assistências, registo já superior aos cinco golos em 31 jogos conseguido em 2021/22. Naturalmente, o ponta de lança, de 26 anos, está satisfeito com o seu desempenho: "Estou feliz com o meu momento individual. É fruto do trabalho. Quando as coisas correm bem no dia-a-dia, isso reflete-se dentro de campo. Os meus companheiros também me têm transmitido confiança e isso é um sinal da união do grupo, com todos a ajudarem-se entre si. Espero continuar assim."O Tondela visita o Mafra este domingo, pelas 15h30.