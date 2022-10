Dário Miranda e a estreia pelo Tondela: «Senti-me bem dentro de campo e estou muito feliz»

Surpresa no onze escolhido por Tozé Marreco para o duelo com o Mafra, que terminou empatado a uma bola, Dário Miranda, de 19 anos, não escondeu a satisfação pela estreia na equipa principal do Tondela."Estou muito feliz por ter jogado. Tenho de agradecer aos meus colegas, que me ajudaram desde o início, ao treinador, que me deu muita confiança. O facto da minha família ter estado a assistir fez-me sentir muito acolhido e apoiado. Os adeptos também ajudaram-nos dentro de campo, senti que tinha de ganhar todos os lances, mesmo estando cansado, e felizmente consegui fazer um bom jogo", disse o lateral-direito, produto da formação dos beirões, destacando o cumprir de um sonho."Quando comecei a época, não me sentia preparado, mas hoje [ontem] senti-me mesmo preparado. Disse a mim mesmo que este é o meu momento, tenho de desfrutar. Sempre foi o meu sonho tornar-me profissional e graças a Deus consegui", referiu, abordando os momentos que antecederam a estreia: "Fiquei algo nervoso com a notícia. Passar de não convocado a titular é um choque, mas felizmente senti-me bem dentro de campo. Agradeço ao Tondela a oportunidade e agora é continuar a lutar jogo a jogo, e entrar em todos para ganhar."Por fim, Dário Miranda deixou uma mensagem para os jovens da formação: "A mensagem que queria deixar é que trabalhem. Às vezes parecem que as coisas estão difíceis, mas na verdade estamos mesmo perto de atingir os nossos objetivos. Eu também tive dias difíceis, de dúvidas, mas dando sempre o máximo as coisas acabam por acontecer. Agradeço imenso ao treinador João Costa [tr. dos juniores], porque é graças a ele que cheguei aqui."