David Belenguer antevê Supertaça: «Na vida há sempre segundas oportunidades...»

Mensagem completa de David Belenguer:



"Na vida há sempre segundas oportunidades. Se há algo que o futebol tem, é que nos dá a chance de darmos a volta a por cima. Quando acaba um jogo, começas logo a pensar no seguinte, e é desta forma que no CD Tondela estamos a encarar esta época 2022/23.



Arrancamos este novo ciclo com a disputa da Supertaça, frente ao FC Porto, merecido campeão da Liga e da Taça de Portugal, e fazemo-lo com energias renovadas, com o pensamento que temos um grande objetivo pela frente, mas sempre com a ambição de querer melhorar a cada dia que passa. Por isso, este ano o que queremos é ser competitivos, honrar o nosso emblema e defendermos, onde quer que estejamos, a nossa cidade e as nossas gentes.



A disputa deste troféu representa a oportunidade de continuarmos a promover o nome de Tondela no panorama futebolístico do nosso País. Recordaremos para sempre o que vivemos no Jamor no passado mês de maio. A alegria, paixão e ilusão com que os nossos adeptos viajaram para Lisboa e viveram a final da Taça de Portugal, é a mesma com que devemos desfrutar o jogo de hoje em Aveiro. Porque no futebol temos de saborear os bons momentos, e hoje é do que se trata, de uma festa para nós, mais um dia que passa a fazer parte da nossa história, da história do CD Tondela.



Por isso, a nossa gratidão eterna para com os nossos adeptos, eles que nunca se rendem, aconteça o que acontecer, eles que, de certeza, irão ter um papel decisivo neste novo ano na Segunda Liga. Uma palavra igualmente aos nossos patrocinadores que seguirão, lado a lado, connosco mais um ano, demonstrando a sua fidelidade a uma ideia, a uma equipa que representa, hoje aqui em Aveiro, toda uma região.



Agora que estamos no quilómetro zero da temporada, queremos renovar a esperança que no futebol tudo é possível e por isso convidamos-vos a todos a desfrutar deste jogo, deste dia de festa, que é a final da Supertaça Cândido de Oliveira."

