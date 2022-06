Eduardo Quaresma: «O FC Porto aproveitou bem as nossas falhas»

Eduardo Quaresma abordou a descida da Liga Bwin e as dificuldades do Tondela para encarar a final com o FC Porto.

"Foi uma semana difícil. Viemos de uma descida, que ninguém quer. Fizemos o que tínhamos a fazer, estudámos o FC Porto e vínhamos para ganhar, numa final onde tudo podia ter acontecido. O FC Porto é uma equipa forte", começou por garantir à Sport TV, acrescentando:

"Fizemos o nosso melhor, mas o sentimento é de tristeza. Demos uma boa resposta e o resultado podia ter sido outro. Quem falha mais acaba por ser prejudicado e o FC Porto aproveitou bem as nossas falhas", garantiu o central dos beirões.



Sobre a mudança de paradigma, depois de ter sido campeão pelo Sporting em 2020/11, Quaresma assumiu que é algo complicado.

"Não é fácil. Vinha de uma época em que fui campeão pelo clube do coração e depois sou emprestado para ajudar o Tondela e acabo por viver a descida. Foi uma época difícil, com muitos problemas, no final consegui mostrar o que valia, mas é sempre difícil passar de campeão para uma descida, mas isto faz parte do futebol, nem sempre é o topo. O futuro? Não sei de nada", frisou o jogador emprestado pelos leões.