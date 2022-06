Época do Tondela arranca a 27 de junho

O Tondela divulgou, esta segunda-feira, o calendário de pré-época. Após os exames médicos, que terão lugar no dia 27 e 28 de junho, o primeiro treino dos auriverdes acontece no dia 29, no campo nº 2 do Complexo Desportivo do Estádio João Cardoso.Recém-despromovidos à 2ª Liga, os tondelenses têm agendados cinco jogos de preparação para a época 2022/23:- 6 de julho, contra os juniores do Tondela, em local a definir, às 10h00;- 9 de julho, contra o Rio Ave, em Vila do Conde, às 17h00;- 13 de julho, contra o V. Guimarães B, em local a definir, às 18h00;- 16 de julho, contra o Santa Clara, em local a definir, às 17h30;- 22 de julho, contra o Gil Vicente, em Barcelos, às 17h00.Recorde-se que Tozé Marreco foi apresentado como treinador do clube para o ataque à subida à Liga Bwin. O ex-avançado prepara-se assim para viver a sua primeira experiência nos campeonatos profissionais.T.G.