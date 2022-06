Equipa técnica do Tondela está completa

A equipa técnica do Tondela para a época 2022/23, liderada pelo novo técnico dos beirões, Tozé Marreco, já está completa.Sandro Cunha é o novo treinador-adjunto do ex-avançado, juntamente com Tiago Gonçalo, que acompanha o técnico de 34 anos desde o Oliveira do Hospital e será também preparador físico dos auriverdes.O adjunto/observador, Rui Nunes, o treinador de guarda-redes, João Sacramento, e o observador, Cristiano Martins, também chegam de Oliveira do Hospital com Tozé Marreco.A primeira sessão de treino do plantel tondelense está agendada para esta quarta-feira.T.G.