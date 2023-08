Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Ex-colega aponta Jota ao topo: «Acredito que pode chegar a uma boa liga europeia» João Ferrão, atualmente no Mortágua, não ficou surpreendido com a afirmação do central no Tondela





• Foto: Ricardo Nascimento