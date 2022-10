Fajardo e a visita ao Leixões: «Objetivo é trazer os três pontos»

Na sequência da primeira derrota na Liga Sabseg, o Tondela visita, na segunda-feira, o Leixões com o intuito de responder ao desaire e conquistar mais três pontos, tal como explicou Rodrigo Fajardo, lateral-esquerdo que pode vir a ser lançado para o lugar do castigado Khacef."O jogo com a UD Oliveirense não foi o que nós desejávamos, nem o resultado para o qual trabalhamos, mas o treinador já nos explicou tudo o que é preciso melhorar e o foco já está no jogo com o Leixões, em irmos conquistar os três pontos", começou por dizer, aos meios do clube, o jogador de 19 anos, antes de continuar: "O Leixões é um adversário difícil, num campo complicado, mas o nosso objetivo é trazer os três pontos para Tondela."O defesa, produto da formação dos auriverdes, abordou também os primeiros meses como profissional. "Passar do futebol de formação para o profissional tem sido uma transição complicada, mas tenho trabalhado bem e os meus colegas e equipa técnica têm-me ajudado. Sinto-me agora muito mais preparado do que estava no início da época", garantiu.O Tondela visita o Leixões na segunda-feira, pelas 18 horas.