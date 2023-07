Gustavo França será uma das caras novas do Tondela em 2023/24. O avançado, de 21 anos, foi apresentado na última semana e não podia estar mais satisfeito pela escolha que fez quando decidiu trocar o EC São Bernardo, do Brasil, pelo emblema português."Estou muito feliz em fazer parte da equipa do Tondela. As minhas expectativas são as melhores possíveis, os treinos estão a ser intensos em busca sempre da alta performance. Espero ajudar minha equipa e vou sempre entregar-me ao máximo", disse à assessoria pessoal.