Hélder Tavares pronto para o início da Liga Sabseg: «Estamos a criar um bom grupo»

A dois dias da estreia na Liga Sabseg, Hélder Tavares, um dos reforços do Tondela para a nova temporada, foi o escolhido para fazer o lançamento do duelo com o FC Porto B. Sem surpresas, o médio fez um balanço positivo da semana de preparação."Foi uma semana boa de trabalho. Treinámos muito bem, focados nas ideias e no processo do nosso treinador e agora vamos à luta", começou por dizer o internacional por Cabo Verde, antes de continuar: "Nenhum jogo vai ser fácil nesta 2.ª Liga. Estamos à espera de um FC Porto B com qualidade e muito aguerrido, mas fizemos o nosso trabalho de casa para chegarmos lá e sabermos o que fazer."Com muitas mudanças no plantel em relação à época passada, o médio reconheceu que a equipa ainda está em fase de crescimento. "É um processo em constante evolução. Todos sabemos como foi o ano anterior, mas isso já ficou para trás. É uma equipa totalmente nova, estamos a ambientar os novos jogadores e a criar um bom grupo", sublinhou, deixando o habitual apelo à presença dos adeptos no Olival."O jogo de domingo é o primeiro de muitos, é importante e contamos, naturalmente, com a grande presença dos nossos adeptos ao nosso lado. Queremos que essa força extra esteja connosco", terminou.O Tondela visita o FC Porto este domingo, pelas 11 horas, em jogo da 1.ª jornada da Liga Sabseg.