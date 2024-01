Jota despede-se do Tondela: «Nunca esperei que este dia chegasse»

Jota Gonçalves é o primeiro reforço de inverno do Vizela , proveniente do Tondela, que milita na 2.ª Liga. O central, de 23 anos, fez parte da formação e cinco épocas e meia com o clube auriverde que, num vídeo emotivo, partilhou uma mensagem de despedida do jogador nas redes sociais."Olhando para trás, é um orgulho enorme. São muitas as vezes que recordo tudo, porque nem sempre foi fácil, mas temos de agradecer sempre, no fundo. Tenho de agradecer a todos os treinadores que me acompanharam aqui", revelou o defesa, salientando que esta é uma "despedida um pouco difícil". "Nunca esperei que este dia chegasse. São poucas as palavras, mas tenho de agradecer a toda a gente. Saio daqui de peito aberto, porque fiz tudo por este clube e estou agradecido para sempre".Mesmo assim, Jota, que disse ter chegado ao clube "pequenino, não em tamanho mas em idade", revelou um objetivo pela armada tondelense esta temporada, que não se chegou a consumar, para já."Saio sem a garantia que coloquei o clube na 1.ª Liga de novo, mas sei que, no futuro, havemos de lá chegar", concluiu.