Jota e a sequência de jogos do Tondela: «Neste clube a gestão é sempre bem feita»

O Tondela desloca-se a Faro, nesta quarta-feira, para disputar a primeira jornada do Grupo C da Allianz Cup diante do Farense (19 horas). Jota, quena última eliminatória da Taça de Portugal, abordou a sequência de jogos da equipa e comparou-a aos campeonatos de topo."No fundo somos profissionais, é disto que fazemos vida. Temos de estar preparados. Se olhares para campeonatos de topo, também tem este tipo de semanas. Só temos de enfrentar qualquer jogo como enfrentamos todos, tal como este último para a Taça [de Portugal]. Temos vontade de seguir em frente, de ganhar o jogo", revelou o central, salientando a obrigação de ter uma "mentalidade" com que a equipa deve encarar "cada jogo".Nesse sentido, o jogador de 23 anos aborda a sequência seguida de jogos como "algo a ultrapassar", já que os beirões vão disputar três partidas em oito dias, e elogia o tratamento do plantel por parte da equipa técnica. "Acho que, aqui no clube, a gestão é sempre muito bem feita, por isso é chegar lá e dar uma boa resposta", atirou Jota sobre o encontro com os leões de Faro.O golo diante do Sp. Pombal foi uma estreia definitiva a marcar, apesar de estar no Tondela desde 2018/19, e o produto da formação tondelense mostrou-se satisfeito. "É algo que eu esperava há algum tempo. Foi de bola parada, de cabeça, algo que eu tenho treinado muito", explicou, concluindo que tem "de melhorar alguns aspetos". "Nós não somos perfeitos e temos sempre algo a melhorar", rematou.