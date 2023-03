Jota e a temporada exigente do Tondela: «Temos que dar a vida pelos pontos»

Em antevisão ao jogo da 23.ª jornada da Liga Sabseg frente ao Torreense, Jota Gonçalves, defesa central do Tondela, assume que os pontos são tarefa árdua de conquistar em todas as partidas. Recorde-se que, esta época, o Tondela não pôde inscrever novos jogadores na Liga por força de um castigo imposto pela FIFA na sequência do caso Khacef."Sim, falamos que os jogos são difíceis porque realmente o são e neste campeonato, como se tem comprovado, têm sido jornadas muito complicadas, em que temos de dar a vida pelos pontos. Agora vem mais um jogo muito difícil, porque é uma equipa que está em crescimento e desde o primeiro jogo que fizemos lá em Torres Vedras eles cresceram muito, evoluíram muito como equipa e vai ser um jogo muito difícil", afirmou o jogador aos meios de comunicação do clube.Acredita ainda que os adeptos podem ser essenciais na obtenção da vitória diante do conjunto de Torres Vedras, por isso, faz um convite aos sócios e simpatizantes do emblema tondelense, para que estejam presentes em grande número, recriando ou ultrapassando até a atmosfera vivida diante do Ac. Viseu (2.629 espectadores), destacando a particularidade do jogo contribuir para uma causa de solidariedade."Queria deixar essa mensagem a todos os adeptos para que nos venham apoiar outra vez, que criemos de novo o ambiente que estava no último jogo em nossa casa ou melhor, porque precisamos todos e principalmente por ser um jogo solidário, para ajudar o Afonso. Tentem comparecer todos, é um sábado, uma hora acessível, espero que esteja bom tempo e é sempre uma grande ajuda para todos comparecerem ao estádio, por isso deixo-vos o apelo para que nos venham apoiar", concluiu.A.S.