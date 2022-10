Jota e os jogos realizados como médio: «Tenho-me adaptado bem e estou com espírito de missão»

Na antecâmara do duelo da Taça de Portugal, frente ao Santa Clara, o central Jota abordou o facto de ter jogado já várias vezes como médio na presente temporada, garantindo ficar contente por poder ajudar."Claro que estou contente. Tenho somado minutos, independentemente da posição. Acho que todos os jogadores têm de se saber adaptar para jogar em todas as posições, porque assim consegues ler o jogo todo e antever o que os jogadores nas outras posições vão fazer. Tenho-me conseguido adaptar bem, estou com espírito de missão e temos estado todos a remar para o mesmo lado", frisou o central, sendo claro na antevisão ao duelo da Taça de Portugal: "O objetivo passa por passar a eliminatória e seguir em frente, mantendo o respeito pelo adversário e fazendo o melhor jogo possível", referiu.O internacional sub-21 abordou também o apoio que a equipa tem sentido dos adeptos: "Com os adeptos junto de nós é sempre mais fácil e tenho a certeza que se tivessemos jogado os primeiros jogos no nosso estádio, a história seria diferente. Este ano o grupo está muito unido com os adeptos e isso tem de continuar, porque são uma grande ajuda para nós", referiu.O Tondela recebe o Santa Clara este sábado, pelas 20 horas, em jogo da 3ª eliminatória da Taça de Portugal.