Jota Gonçalves e António Xavier marcaram presença no Thinking Football

O evento Thinking Football está a atrair todo o tipo de figuras do futebol nacional. Jota Gonçalves e António Xavier, jogadores do Tondela, falaram do arranque em falso no campeonato e do próximo jogo dos auriverdes.O central começou por explicar as dificuldades recentes dos beirões, com "resultados menos bons". "É simples, temos 19 ou 20 jogadores novos na equipa. No último jogo, éramos três do ano passado. Para conseguirmos trabalhar, temos de ter um grupo forte, conhecermo-nos e assimilar as ideias do treinador", enfatizou o jogador, que reconhece que o jogo com o Vitória, para a Allianz Cup é "mais importante, porque é para passar à próxima fase".Já o avançado, que está de volta ao futebol português depois de uma experiência na Grécia, salienta a importância da "identidade do clube" e de "receber bem a malta"."Acredito que tenham sido anos difíceis e o facto de não poder inscrever novos jogadores é sempre um ponto muito complicado" disse o jogador de 31 anos, adicionando a importância de recomeçar a luta. "É um ano zero, cabe-nos a nós conhecer o treinador e trabalhar com o grupo".Sobre o jogo contra os conquistadores, Xavier considera que é um "desafio, mas costumam ser os jogos mais fáceis a nível mental". Já Jota acredita que o Estádio D. Afonso Henriques é "um bom palco" para trazer um resultado positivo.Ambos os jogadores terminaram por reconhecer que a sua presença no Thinking Football é ideal para "divulgar o clube". "Traz visibilidade para as equipas do interior", concluiu Jota.