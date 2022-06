Jota Gonçalves regressa aos treinos: «Foi muito bom sentir de novo o cheiro da relva»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Afastado dos relvados desde setembro, o defesa-central Jota Gonçalves entra agora na reta final da recuperação da lesão que sofreu logo aos 13 minutos da partida frente ao Estoril Praia, que terminou com a vitória dos canarinhos por 2-1. O jovem, de 21 anos, contraiu uma rotura total do ligamento cruzado anterior.

Aos meios do clube, o defesa do Tondela, que foi submetido a uma operação ao joelho, falou sobre o longo processo de reabilitação e sobre o seu regresso aos treinos.

“Foi muito bom sentir de novo o cheiro da relva, da bola, porque era uma coisa que me fazia falta e estou muito feliz. O coração começou logo a ficar mais acelerado, porque era a primeira vez e estava muito ansioso por esse momento. Foi muito especial. Tinha pedido de prenda de Natal começar a vir para o campo. Estava a sentir-me bem e, na altura, não comentaram comigo, mas eu ia sabendo por outras pessoas que não era a melhor altura e sei que eles fizeram o melhor para mim. Foi na altura certa que eu comecei a vir para o campo”, partilhou o jogador, que confessou que, durante a reabilitação, “no ginásio, ficava a dar toques na bola, muitas vezes às escondidas.”

Jota, que devido à paragem participou em apenas seis jogos pelo Tondela esta temporada, já pensa no regresso à competição, mas não esquece o receio da reincidência da grave lesão: “Já faltou mais para voltar a integrar. Fui pensando com calma, passo a passo, porque é uma lesão muito complicada e, sendo jovem, a probabilidade de voltar a passar pelo mesmo é muito grande e eu não quero isso. O medo acaba por se superar. Muitas vezes é o teu corpo que está inconscientemente a ter medo. Inconscientemente acabo por ter sempre aquele receio de voltar a passar pelo mesmo, mas as coisas, tranquilamente, vão passando.”

No vídeo partilhado pelos beirões nas redes sociais, o jogador também se mostrou grato pelo apoio dos companheiros de equipa durante tempos mais cinzentos.

“Desde o primeiro dia estiveram comigo e eu senti sempre o apoio do grupo. Isso foi muito importante e eles sabem que eu também estive sempre com eles e tentava fazer-me presente nos jogos, indo ao balneário e mandando aquela mensagem de força. Só tenho a agradecer pelo grupo fantástico que eles foram e são. Mesmo hoje continuam a ajudar-me de uma forma incrível. “

