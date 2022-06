Loja do Tondela assaltada e autocarro apedrejado durante venda de bilhetes para o Jamor

Confusão instalada esta segunda-feira, em Tondela, durante a venda de bilhetes para a final da Taça de Portugal, entre Tondela e FC Porto, no Jamor. A, fonte do clube confirmou o roubo de artigos e o apedrejamento do autocarro da equipa, adiantando tratar-se de adeptos afetos aos dragões.O Tondela abriu a venda de bilhetes a público esta segunda-feira, enquanto disponibilizada ainda alguns ingressos em exclusivo aos seus associados, tal como fez no final da última semana. A tensão crescente no local e os distúrbios que se verificaram, nomeadamente o roubo de bolas da loja do clube e o arremesso de pedras ao autocarro do clube, levou à chamada da GNR ao local.Notícia atualizada às 18h44