Luan Farias e o jogo com o Mafra: «Estamos numa sequência de quatro empates e queremos mudar isso»

Há um mês sem conhecer o sabor da vitória, a missão do Tondela na visita ao Mafra não podia ser mais clara, tal como sublinhou Luan Farias. Em declarações aos meios do emblema auriverde, o extremo reforçou a vontade da equipa em regressar aos triunfos."Vamos defrontar o Mafra, que é uma grande equipa. Quando jogámos com eles em casa foi um jogo muito difícil, mas conseguimos ganhar. Teremos de anular os pontos fortes deles que podem ferir o nosso jogo", disse o brasileiro, antes de acrescentar: "Estamos numa sequência de quatro empates e queremos mudar isso. Queremos conquistar estes três pontos para subir na tabela e ficarmos mais confortáveis."O Tondela visita o Mafra este sábado, num encontro com início marcado para as 11 horas.