Lucas Mezenga: «Estou mais preparado do que antes»

Lucas Mezenga foi um dos elementos utilizado por Tozé Marreco diante do Sporting ( 4-0 ), na última partida do Tondela na Taça de Portugal. Curiosamente, a última titularidade do central também tinha sido frente aos leões, mas na Allianz Cup. O brasileiro aponta agora à titularidade diante do AVS SAD, na partida a decorrer neste domingo para a 17.ª jornada da Liga SABSEG."Sinto-me cada vez mais preparado e mais firme. Tenho vindo a adaptar-me à realidade aqui e estou mais preparado do que antes", confirmou o defesa, de 22 anos, à espera de estrear-se a titular em encontros para o campeonato.Contudo, os avenses estão em primeiro lugar na 2.ª Liga e Lucas Mezenga sabe das capacidades do adversário: "Sabemos bem que eles são uma equipa muito forte, será um jogo difícil, como costumam ser todos os outros. Mas nós temos trabalhado bem e estamos focados para fazer um bom jogo".Mezenga, atualmente emprestado pelo Botafogo aos beirões, ainda apelou à massa adepta, deixando "um convite" e remetendo para importância dos fãs do Tondela "estarem presentes" com a equipa.O Tondela recebe o AVS SAD pelas 14h00 deste domingo, no Estádio João Cardoso, em partida a contar para a 2.ª Liga.