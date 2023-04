Manu Hernando: «Ainda não temos o nosso principal objetivo conquistado»

Na antevisão à receção do Tondela ao Leixões, o defesa Manu Hernando sublinhou a união da equipa necessária para ultrapassar um rival historicamente complicado, na luta pelos três pontos."Estamos a trabalhar esta semana como em qualquer outra semana, porque ainda não ganhamos nada e queremos conquistar os três pontos. A união que temos dentro de campo é o que nos ajuda a conquistar pontos, e a superar situações complicadas. Faltam poucos jogos para o final da época, e ainda não temos o nosso principal objetivo conquistado", referiu o central espanhol, de 24 anos, aos órgãos de comunicação do clube.Após um empate encorajador na 26.ª jornada, na visita à UD Oliveirense, o defesa destacou a capacidade de superação da equipa ao conseguir um ponto importante num jogo, onde esteve largos minutos em inferioridade numérica. Com isso em mente, Manu Hernando não esconde a ambição do grupo: "Podemos ganhar a qualquer um, como já o demonstramos, e queremos conquistar os três pontos para ficarmos mais perto de alcançar o nosso grande objetivo".Por fim, o espanhol apelou à presença da massa adepta: "Nos momentos bons e menos bons, os adeptos sempre estiveram connosco e para este jogo também gostaríamos que viessem muitos ao estádio para nos acompanharem. Juntos tudo é mais fácil."O jogo da 27.ª jornada da Liga Sabseg entre o Tondela e o Leixões está marcado para este sábado, às 14h00, no Estádio João Cardoso.: V.V.