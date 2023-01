Manu Hernando: «Está a custar conseguir a vitória que já fizemos por merecer»

Sem vencer para a Liga Sabseg desde setembro, o Tondela procura com urgência reencontrar-se com os triunfos. No lançamento do embate com o Farense, deste domingo, Manu Hernando abordou esse jejum de vitórias, afirmando que a equipa tem feito tudo em busca desse desfecho."Sabemos que vamos defrontar um rival muito complicado, que não vai ser fácil, mas já mostrámos que podemos ganhar a qualquer equipa", disse o central, aos meios do clube, antes de sublinhar: "O compromisso da equipa é o mesmo de sempre. Está a custar conseguir essa vitória que já fizemos por merecer, mas acreditamos que tudo será mais fácil quando ela chegar", começou por dizer."Quando ganhas pontos e a equipa está com confiança, é mais fácil para todos. Passamos por momentos complicados em que não temos sido derrotados, mas também não conseguimos a vitória. Contudo, o espírito da equipa continua a ser o mesmo. Vamos tentar ganhar os jogos que temos pela frente. Agora é o Farense e vamos tentar conquistar os três pontos", finalizou o defesa espanhol.O Tondela recebe o Farense no domingo, pelas 14 horas.