O defesa Manu Hernando foi esta segunda-feira oficializado como reforço do Amorebieta, clube espanhol que subiu recentemente à segunda divisão.Aos 24 anos, o central está assim de regresso ao seu país, depois de duas temporadas de bastante utilização no Tondela, tendo sido um dos jogadores que se manteve no plantel após a descida dos auriverdes à Liga Sabseg. No total, Manu Hernando fez 67 partidas nos beirões, tendo apontado seis golos.Além do Tondela, o espanhol soma passagens pelo Real Madrid Castilla, a equipa secundária dos merengues, onde terminou a formação, bem como Racing Santander e o Ponferradina.