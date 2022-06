Marcelo Alves analisa FC Porto: «É uma grande equipa, não foi campeão à toa»

Marcelo Alves sabe que o Tondela não terá vida fácil diante do FC Porto, na final da Taça de Portugal, mas quer fazer história. O defesa-central aponta baterias à conquista do troféu e lembra tudo pode acontecer."É o principal jogo que temos. Sabemos a dificuldade, mas vencemos os jogos para estar nesta final e temos de dar o nosso melhor para sairmos com um resultado positivo.""É um jogo à parte. Trata-se de uma final de Taça. Esses resultados não contam para nós. Na final tudo pode acontecer e vamos para lá para vencer o título.""É uma equipa de muita qualidade. Sabemos que temos de neutralizar as jogadas deles, mas estou bem empenhado para fazer um bom jogo. Respeito todos, mas estamos aquí para fazer o nosso melhor. É uma grande equipa, não foi campeão à toa. Tem os seus méritos. Mas também temos os nossos méritos de estar nesta final."