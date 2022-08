Marcelo Alves e a época do Tondela: «Pensar jogo a jogo e procurar sempre a vitória»

Na antecâmara do embate com o Sp. Covilhã, na sexta-feira, Marcelo Alves, central brasileiro do Tondela, voltou a reforçar a mensagem de que a missão do clube passa por pensar apenas no próximo jogo e procurar os três pontos em cada partida."Todos os encontros são difíceis. Temos de pensar jogo a jogo e procurar a vitória o que disputamos, mas sabemos da exigência do campeonato", referiu o defesa, em declarações aos meios do clube, salientando que melhorar os números defensivos é um dos principais objetivos da equipa: "Era algo que tínhamos que melhorar. Foram muitos golos sofridos na última época. Paramos para analisar o problema e é algo que temos procurado melhorar."Marcelo Alves falou ainda sobre o encontro da 2.ª jornada, que terminou com um empate frente ao Benfica B, numa partida em que Tondela terminou em superioridade numérica. "Ficou o sentimento de que poderíamos ter conquistado os três pontos. Queríamos e tentámos até ao final, mas sabemos que é uma competição longa, que é importante somar sempre pontos e acho que devemos valorizar esse ponto, porque nos vai ajudar mais lá para a frente", frisou.O Tondela recebe, em Aveiro, o Sp. Covilhã na sexta-feira, pelas 18 horas.