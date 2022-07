Marcelo Alves e a Supertaça: «Ficava feliz de deixar marca no clube»

Marcelo Alves está confiante na resposta que o Tondela pode dar face ao FC Porto. O central diz que a equipa tem de ter ambição e vai apresentá-la este sábado, na disputa da Supertaça."É uma final. A ambição de vencer é muito grande. Sabemos da dificuldades, da qualidade do FC Porto, mas somos obrigados a ter a ambição de ir para a final para vencer.""Tivemos oportunidades de jogar uma final com o FC Porto, serve para tirar lições. Com a chegada do mister para ajuda tenho a certeza que temos tudo para fazer um bom jogo.""É uma final. Uma final obriga-nos a ter ambição de vencer a partida. O míster até falou connosco de ficar na história. Ficava feliz de ter uma imagem nossa marcando o clube.""Sabemos que é uma equipa de muita qualidade, fizemos uma boa pré-época para chegarmos bem a este momento. Precisamos de ser firmes, colocar intensidade alta, competir bastante nos 90 minutos e se mais houver. Qualquer detalhe, qualquer minuto de desatenção pode custar muito. Temos de estar ligados o jogo todo.""Temos trabalhado muito. Trabalhámos muito as movimentações do Porto, as variações. Sabemos o que temos de fazer no campo, o que devemos fazer, o que não podemos deixar de fazer. Temos de estar muito atentos, disputar muito o jogo.""Tivemos alguns jovens dos juniores. Estamos aqui há mais tempo temos de os ajudar. Acho que estamos aqui para os fazer estar à vontade e para que se sintam à vontade para desenvolver o trabalho deles. Estamos à procura de os ajudar a desenvolver."