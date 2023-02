Marcelo Alves e o dérbi beirão: «Sabemos do potencial do adversário, mas jogamos diante dos nossos adeptos»

Depois de ter averbado duas derrotas consecutivas pela primeira vez na temporada, o Tondela pretende aproveitar o regresso ao Estádio João Cardoso para interromper a sequência negativa. A tarefa não se antevê fácil no dérbi com o Ac. Viseu, mas nada que altere os objetivos dos auriverdes."Já os defrontámos duas vezes esta época, sabemos do potencial do adversário, mas o jogo é diante dos nossos adeptos e estamos focados na conquista dos três pontos. Quanto mais pessoas tivermos nas bancadas para nos ajudar melhor", frisou o central Marcelo Alves, garantindo que a equipa já ultrapassou o desaire da última jornada, frente ao Sp. Covilhã, último classificado da Liga Sabseg."O futebol é bom por isso, as coisas não correram bem na semana passada e agora já temos outra oportunidade para dar uma resposta", disse, antes de reconhecer: "Foi um resultado que ninguém esperava. Fomos lá para conquistar os três pontos, ou pelo menos pontuar. Infelizmente, as coisas não correram bem, não estivemos no nosso melhor nível, mas já nos foi comunicado o que fizemos de mau e de bom. Já virámos a página e temos agora outra oportunidade na sexta-feira."O Tondela recebe o Ac. Viseu esta sexta-feira, pelas 18 horas.