Matías Lacava: «Estamos no caminho certo»

Na antecâmara da visita do Tondela ao Vilafranquense, o extremo Matías Lacava sublinhou a vontade da equipa em voltar às vitórias, depois de três jogos sem triunfar."Estamos todos juntos a remar para o mesmo objetivo. Na última partida não foi possível somar os três pontos, mas conseguimos um. Trabalhamos bem esta semana, estamos todos focados e sabemos que estes três pontos são muito importante, porque vimos de resultados que não foram aquilo que queríamos. Acreditamos que estamos no caminho certo por isso vamos dar o nosso máximo", disse o venezuelano, de 20 anos, que tem ganho protagonismo nos últimos jogos: "Se jogo a titular e consigo somar minutos, fico mais próximo de mostrar o meu melhor futebol."O Tondela visita o Vilafranquense no sábado, pelas 14 horas, em jogo da 12.ª jornada da Liga Sabseg.