Missão Aveiro arranca hoje

Depois de dois dias de folga, o Tondela regressa hoje aos treinos para dar início à preparação específica para o jogo da Supertaça, marcado para sábado, às 20h45, em Aveiro, diante do FC Porto.

Na máxima força, embora sem reforços, por força do castigo na sequência do ‘caso Khacef’, os beirões chegam ao primeiro jogo oficial com duas vitórias frente aos sub-19 e uma frente ao V. Guimarães B, empates com Gil Vicente e Santa Clara, e derrotas com Rio Ave e Oliveira do Hospital nesta pré-época.