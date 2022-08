Municipal de Aveiro vai ser a casa do Tondela na 2.ª e 3.ª jornada da Liga Sabseg

O Tondela comunicou, esta sexta-feira, que os seus dois primeiros jogos na condição de visitado na presente edição da Liga Sabseg, na 2ª e 3ª jornada, vão ser disputados em casa emprestado, mais concretamente no Estádio Municipal de Aveiro.O motivo prende-se com o atraso no processo de substituição do relvado no Estádio João Cardoso. "Num processo que previa inicialmente a sua conclusão a tempo e horas do arranque das provas oficiais da temporada 2022/23, as altas temperaturas sentidas há semanas geraram um revés nas datas pré-estabelecidas pela empresa responsável pela troca e gestão do relvado",explicou o clube, em comunicado.Para compensar os sócios afetados por esta situação, o Tondela vai disponibilizar autocarros gratuitos para os transportar até ao estádio onde o clube vai defrontar Benfica B e Sp. Covilhã, a 12 e 19 de agosto, respetivamente, pelas 18 horas.