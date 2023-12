Neto Borges visitou antigos colegas do Tondela

Neto Borges fez uma visita ao centro de treinos do Tondela, esta terça-feira, aproveitando para colocar a conversa em dia com os antigos colegas de equipa.O brasileiro, que agora atua pelo Clermont, da 1.ª Liga francesa, esteve emprestado em 2021/22 aos auriverdes, pelo Genk, tendo apontado três golos e cinco assistências em 35 jogos com a camisola dos beirões. Temporada essa que foi peculiar por parte dos tondelenses, tendo descido de divisão, porém, chegado à final da Taça de Portugal, que acabou por perder com o FC Porto.