Niasse deixa Tondela e é reforço dos franceses do Guingamp

View this post on Instagram A post shared by En Avant Guingamp | EAG (@eaguingamp)

Babacar Niasse foi esta sexta-feira apresentado como reforço do Guingamp, formação do segundo escalão do futebol francês. O guarda-redes, de 26 anos, deixa assim o Tondela, clube com o qual terminou contrato no final de junho.Internacional pela Mauritânia, o guardião representou os auriverdes durante quatro temporadas, onde apenas se assumiu como dono da baliza durante a campanha de 2022/23, na qual fez 34 partidas. Antes disso, foi suplente de Cláudio Ramos e Pedro Trigueira.Niasse deixa o futebol português com um total de 75 partidas disputadas.