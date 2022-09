Niasse e Telmo Arcanjo convocados para as seleções da Mauritânia e de Cabo Verde

O bom início de época do Tondela, que ainda não perdeu na presente edição da Liga Sabseg (duas vitórias e quatro empates) acaba por ter reflexos a nível individual e, nesse sentido, Niasse e Telmo Arcanjo foram convocados para os próximos jogos das seleções da Mauritânia e de Cabo Verde, respetivamente.O guarda-redes, titular em todos os jogos dos beirões até ao momento, foi convocado para os dois jogos de preparação que a Mauritânia vai realizar com o Benim (24 de setembro) e com o Congo (27 de setembro). Ambas as partidas serão disputados em Marrocos, para onde Niasse viaja no domingo.Por seu lado, Telmo Arcanjo, que já leva dois golos e duas assistências, foi chamado por selecionador Bubista para o encontro de preparação com o Bahrain, no dia 23 de setembro.