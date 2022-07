Nicola Ventra abandona cargo de diretor geral da SAD do Tondela

Nicola Ventra já não é o diretor geral da SAD do Tondela, anunciou esta quarta-feira a SAD dos auriverdes. O italiano, de 36 anos, estava nos quadros do clube desde a época 2018/19.As funções do mesmo cargo ficam agora a cargo do administrador Eduardo Silva. "Mais informamos que estas funções ficarão, a partir de agora, centradas na Administração da SAD, na pessoa do seu administrador Eduardo Silva, sendo coadjuvado por Francisco Fonseca na função de Diretor de Operações", lê-se no comunicado dos beirões.A SAD do clube aproveitou ainda para agradecer a Nicola Ventra pelos seus serviços: "agradecemos a Nicola Ventra o profissionalismo com que pautou a sua passagem pelo nosso emblema, desejando-lhe as maiores felicidades para o futuro."Autor: T.G.