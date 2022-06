Nuno Campos: «Não conseguimos discutir o jogo até final mas deixámos uma imagem positiva»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante









Futuro



"Este não é o momento de olhar para a frente. Terminou há poucos minutos um jogo que é emblemático, um jogo único. As pessoas de Tondela estão satisfeitas por ter chegado a este palco e ter a possibilidade que o clube viesse desfrutar de um jogo com o FC Porto. Foi pena não termos conseguidos dar-lhes a taça. Sabíamos disso, acreditámos até ao fim." "É uma final que vamos recordar pelas coisas positivas, por ter chegado aqui. Têm de desfrutar. Não conseguimos discutir o jogo até final mas deixámos uma imagem positiva", começou por frisar à Sport TV, garantindo que o facto de o Tondela ter confirmado a descida afetou o momento da equipa no Jamor."Sem querer arranjar desculpas, se o sentimento tivesse sido diferente nesta semana de trabalho teria sido mais fácil preparar o jogo. De qualquer forma, os jogadores tentaram focar-se e conseguiram. O FC Porto é muito forte e um justo ao FC Porto, parabéns a eles. Se nos soltássemos mais teríamos conseguido discutir o jogo de outra forma", acrescentou.

O treinador do Tondela, Nuno Campos, abordou a derrota dos beirões na final da Taça de Portugal que marcou a estreia do clube no jogo derradeiro da prova.