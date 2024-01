Oficial: Central Gustavo França é reforço do Tondela

O Tondela oficializou, esta terça-feira, a contratação do central Gustavo França, confirmando a informação avançada por Record esta manhã. O brasileiro, de 27 anos, chega aos auriverdes como jogador livre, após rescindir com o Länk Vilaverdense, tendo assinado por um contrato válido até ao final da temporada.Nas primeiras declarações como jogador do emblema beirão, França não escondeu a satisfação pelo novo desafio na carreira. "Estou muito feliz por fazer parte deste clube que sei que é uma família, com um ambiente muito bom e acolhedor. Acredito que seremos muito felizes nesta nova jornada", disse o central, antes de mostrar ao que vem: "Estou aqui para somar e ajudar a equipa e os meus companheiros a conquistar, jornada após jornada, os três pontos, sabendo que a entrega terá de ser máxima, todos os dias e em todos os treinos. Podem ter a certeza que vão ter aqui mais um guerreiro e também sei que o vosso apoio [dos adeptos] será fundamental nesta caminhada."Tozé Marreco ganha assim uma nova opção para o eixo da defesa, depois de ter visto Jota Gonçalves rumar ao Vizela. Para Gustavo França, o Tondela será o terceiro clube em Portugal, depois de Leixões e Länk Vilaverdense, emblema pelo qual fez 15 jogos e apontou um golo na primeira metade desta época.