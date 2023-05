Oficial: Tozé Marreco renova com o Tondela

O Tondela anunciou, esta tarde, a renovação do contrato de Tozé Marreco com o clube. O treinador fica, agora, vinculado aos auriverdes até junho de 2024."O CD Tondela e o treinador Tozé Marreco renovaram a sua ligação contratual até final de junho de 2024. Clube e treinador chegaram a acordo para a continuidade desta ligação que agora se vai estender para a época 2023/24. Seguimos juntos", apontou o clube, em nota divulgada no site oficial.O Tondela é o atual 10.º classificado da Liga Sabseg, numa temporada marcada pela proibição de novas inscrições de jogadores tanto no mercado de verão como de inverno, na sequência do caso Khacef.