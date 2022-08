Pedro Augusto castigado com dois jogos de suspensão

O Conselho de Disciplina da FPF confirmou esta terça-feira o castigo de dois jogos de suspensão ao médio Pedro Augusto, do Tondela. O brasileiro foi expulso já depois do apito final de Cláudio Pereira, tendo ainda sido multado em 714 euros.Segundo o relatório do árbitro, Pedro Augusto "agarrou a mão ao árbitro, mantendo a mão do árbitro presa e apertando com força. Depois de largar, repetiu várias vezes: 'És um palhaço do ca*****, vai tomar no cu'".O dérbi beirão do último fim de semana rendeu também várias multas a Tondela e Ac. Viseu. Os auriverdes foram multados em 1.206 euros por atraso no início de jogo, comportamento incorreto do público e uso de engenhos pirotécnicos. Pelos mesmos motivos, os viriatos foram multados em 1.165 euros.