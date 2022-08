Pedro Augusto e o dérbi com o Ac. Viseu: «Vale só três pontos, mas a rivalidade pesa sempre»

Sete anos depois, os rivais Tondela e Ac. Viseu voltam a defrontar-se na 2ª Liga, no sábado, pelas 11 horas. No lançamento da partida, o médio Pedro Augusto admitiu que se trata de um encontro especial, mas que o objetivo é o mesmo de sempre, lutar pelos três pontos."Todos os jogos na 2ª Liga são muito duros e o Ac. Viseu vai-nos causar dificuldades, exigir o máximo de nós, mas a equipa está preparada para isso e conquistar três pontos. É um jogo que vale três pontos como os outros, mas a rivalidade pesa sempre", referiu o brasileiro, em declarações aos meios do clube.Em relação aos últimos encontros, Pedro Augusto admite que a equipa não ficou totalmente satisfeito com os desfecho, mas que o foco está na contínua evolução. "Independentemente dos resultados, procuramos sempre evoluir e trabalhar. Nos últimos dois jogos, sobretudo pelas segundas partes, ficou um sabor algo amargo porque tivemos muitas oportunidades para conquistar os três pontos. Como sempre, vamos colocar na bagagem o que foi bom para transportar para outros jogos e trabalhar o que foi menos bom durante a semana", analisou.