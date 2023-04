Pedro Augusto e o jogo com o Trofense: «Vamos atrás do nosso melhor nível»

Depois da derrota na receção ao Leixões, o Tondela pretende dar uma resposta à altura na visita ao Trofense. Na antevisão ao duelo, o médio Pedro Augusto admitiu que a exibição na última partida ficou aquém, algo que será agora corrigido."Não foi o resultado que queríamos, mas analisamos o jogo, tanto em termos táticos como técnicos, mas também comportamentais. Sabemos o que falhou nesse encontro e aquilo que fizemos bem. Trabalhamos durante a semana para corrigir e para que agora o desfecho seja positivo", disse o brasileiro, aos meios do clube, lembrando o valor dos auriverdes: "As duas equipas vão lutar pelos três pontos, mas nós sabemos o que temos de melhorar. Quando estamos ao nosso melhor nível é muito difícil tirarem-nos pontos, por isso vamos atrás do nosso melhor nível."O Tondela defronta o Trofense no sábado, pelas 14 horas, em jogo da 28.ª jornada da Liga Sabseg.