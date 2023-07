Pedro Augusto regressa ao Brasil para reforçar o Fortaleza

? TEM NOVO REFORÇO NO PICI!



O volante Pedro Augusto agora está #FechadoComOLeão!



Brasileiro de Minas Gerais, Pedro Augusto esteve quatro temporadas e meia em Portugal, somando mais de 100 jogos no CD Tondela. Por lá, fez história se tornando um dos estrangeiros com mais… pic.twitter.com/MetgCWwbzj — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) July 13, 2023

Pedro Augusto está de volta ao Brasil e foi esta quinta-feira oficializado como reforço do Fortaleza. O médio, que deixou o Tondela no final de junho, em fim de contrato, depois de quatro temporadas ao serviço dos auriverdes, assinou até ao final de 2024, com mais um ano de opção.Com mais de 100 partidas pelos beirões, o jogador, de 26 anos, vai prosseguir a carreira no seu país de origem, preparando-se para fazer a sua estreia no Brasileirão e na Copa Sudamericana.