Pedro Augusto: «Sabemos o caminho que temos de trilhar»

Na sequência da derrota com o Penafiel na última jornada, apenas a segunda na Liga Sabseg, o Tondela espera voltar aos pontos na casa do FC Porto B. No lançamento da partida, Pedro Augusto foi rápido a assegurar que o desaire recente não abalou o grupo."Trabalhamos para vencer e o nosso plano de jogo foi para vencer, mas não correu como queríamos. Isso não nos vai abalar, não vai mexer com o nosso grupo e não é o fim do mundo. Já conversamos sobre isso, é uma derrota, sabíamos que seria um desafio e estamos a enfrentá-lo muito bem", explicou o experiente médio, sublinhando a importância de "manter a cabeça fria"."Independentemente de ganharmos ou perdermos, fazemos sempre a análise, porque há sempre algo a melhorar e a ajustar. Sabemos o caminho que temos de trilhar, os desafios que temos de enfrentar, estamos unidos em relação a isso e o caminho da vitória é o trabalho duro e árduo durante a semana, porque só assim teremos oportunidade de sorrir", frisou.O médio abordou também a saída de Lacava do plantel: "Sabíamos que a época ia ser um desafio, atípica, o que faz com que a gente se una mais e que tenhamos mais atenção aos detalhes. Era um jogador que nos ajudava muito, mas isso também não nos vai destabilizar."O Tondela visita o FC Porto este domingo, pelas 15h30.